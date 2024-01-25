"Мы обладаем самой большой в стране коллекцией произведений ленинградских художников, написанных в годы блокады. В год 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады мы не имеем права не сделать эту выставку. Здесь представлена живопись, графика и скульптура. Мы очень рассчитываем на то, что эту выставку увидят не только старшие поколения, но и петербургские школьники, им важно это знать", — сказала Манилова.

"В нечеловеческих условиях, как и все ленинградцы, они выходили в этот лютый мороз на улицу, мимо них проезжали саночки с трупами, и они в это время писали и пейзажи, и лица людей, которые сопротивлялись смерти и победили", — сказала директор музея.

Она уточнила, что в конце апреля выставка завершит экспонирование в Русском музее, после чего направится в Нижний Новгород.

"Именно в Нижний Новгород был эвакуирован детский дом Тани Савичевой. И именно в Нижний было эвакуировано очень много ленинградских детей. Это пронзительная тема, поэтому Нижний Новгород с горячностью отнесся к этой идее", — сказала Манилова.

Кроме того, выставка будет доступна по всей России в виртуальном формате и будет сопровождаться мультимедийными проектами и детскими просветительскими программами в формате виртуального музея. Также к началу экспозиции был выпущен каталог экспонатов с одноименным названием.

По данным музея, выставка включает в себя более 200 произведений живописи, графики, скульптуры из собрания Русского музея, созданных в Ленинграде в годы войны. Среди представленных произведений работы Вячеслава Пакулина, Алексея Пахомова, Ярослава Николаева, Александра Русакова, Василия Кучумова и других мастеров советского искусства.

"Особое место на экспозиции отведено теме разрушения музеев, дворцов и памятников Ленинграда и его пригородов в годы войны. Художники изобразили виды разрушенных дворцов Пушкина, Павловска, Петродворца, Гатчины. На выставке можно увидеть, как выглядел в годы войны Русский музей", — говорится в сообщении музея.

Наряду с работами военных лет на выставке представлены произведения монументальной пластики, созданные уже в послевоенное время, в частности, эскизы и модели знаменитых ленинградских памятников на Пискаревском кладбище и Площади Победы.