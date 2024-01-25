Вылеты из Перми в Казань будут осуществляться по пятницам, в обратную сторону — по понедельникам.

Согласно расписанию аэропорта, с 19 апреля к выполнению авиарейсов по этому маршруту приступит авиакомпания NordStar с вылетом из Перми по пятницам.

Из Перми в Самару, Нижний Новгород и Усинск самолеты "ЮВТ Аэро" будут курсировать с частотой 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам.

На маршруте задействованы канадские авиалайнеры Bombardier CRJ200, максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.

По данным расписания на сайте аэропорта, полетная программа по всем четырем направлениям запланирована до конца марта.

Также до конца марта авиакомпания выполняет перелеты из Перми в Ярославль.

В сентябре прошлого года "ЮВТ Аэро" уже выполняла перелеты по маршруту Нижний Новгород — Пермь.