"Аэропорт Новокузнецка возобновляет ежедневное обслуживание вечерних рейсов "Аэрофлота" с 1 февраля и до завершения осенне-зимнего периода", — говорится в сообщении.

С 1 февраля по 30 марта авиарейсы, согласно расписанию, будут совершать посадку в Новокузнецке в 17:20. Обратный вылет в "Шереметьево" — в 18:30.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Новокузнецка, в настоящее время в Москву ежедневно выполняется два рейса в утреннее время: "Аэрофлот" вылетает в 8:05 с прибытием в "Шереметьево", S7 — в 6:50 с прибытием в "Домодедово". С учетом четырёхчасовой разницы во времени, вылет из Москвы осуществляется накануне вечером.

Как сообщалось, ежедневный вечерний рейс в Москву обслуживался ранее с 1 по 31 декабря.

Возобновляемый рейс позволяет улететь в столицу в вечернее время, а в обратном направлении лететь днем, а не ночью.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолеты.