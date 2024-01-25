"Наиболее актуальна на данный момент акция бронирования туров по России, потому что по России наши туристы привыкли бронировать заранее все-таки. В сезон в хороших объектах места найти очень-очень сложно. Даже учитывая, что цены растут, тем не менее все эти объекты загружаются очень хорошо", — сказала она на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре "Интерфакса" в четверг.

По ее словам, в числе популярных направлений — Краснодарский край, Калининградская область, Дагестан.

"В прошлом году очень хорошим спросом пользовались активные туры на Камчатку, Сахалин, комбинированные туры во Владивосток. Уже сейчас ряд объектов загружены на лето. Лучше это бронировать заранее, так как летний сезон у них достаточно короткий", — добавила эксперт.

Что касается ближнего зарубежья, то чаще всего туристы бронируют туры на ближайшие даты. Уральским туристам сейчас доступны для отдыха различные направления — Азербайджан, Узбекистан (Ташкент, Бухара, Самарканд), Киргизия и Армения.

"Армению очень многие используют для перелетов в ту же Европу. Очень выгодно оттуда лететь, например, до Вены, чтобы посетить Австрию или Венгрию. Те же самые термальные курорты Венгрии — всего в 2,5 часах от Вены", — отметила Коршун.

Кроме того, сказала она, одна из авиакомпаний в скором времени намерена открыть рейсы в Батуми, помимо Тбилиси.

"Это пляжное направление, которое когда-то было очень популярно из Екатеринбурга", — резюмировала она.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил, что полеты из Екатеринбурга на Шри-Ланку могут стать круглогодичными, поскольку спрос на данное направление высок. Также, рассказал он, ведутся переговоры с посольством Малайзии по открытию прямого авиасообщения с Екатеринбургом, с Вьетнамом.

"И ожидаем, что в весенние месяцы у нас в расписании появится Китайская Народная Республика. Это будет иметь огромное значение, потому что это затронет вопросы не только выездного туризма, но и въездного", — резюмировал он.