"В 2023 году нашу страну посетили 185 тыс. туристов (из России – ИФ). Если бы было больше рейсов, то и туристов было бы больше. Мы надеемся, что в текущем году эта цифра достигнет 250 тыс. человек, но потенциал, конечно, намного больше", — сказал он в ходе круглого стола, посвященного устойчивому туризму в Латинской Америке.

Как отметил дипломат, когда он летел последний раз из Москвы на остров, не было ни одного свободного места, все были заняты российскими туристами. Это, по его словам, говорит о большой популярность Кубы у российских туристов.

"У нас хорошо развита гостиничная инфраструктура. В настоящее время номерной фонд насчитывает 82,5 тыс. в 478 отелях. 75% номеров находятся в гостинцах 4-5*", — рассказал Пенья.

По его словам, Куба сейчас активно работает над улучшением качества предоставляемы услуг и соотношения "цена/качество".

"У нас работает платежная система "Мир", и это очень важный момент для российских туристов", — сказал он.

Кроме того, сказал посол, страна планирует привлекать инвесторов из РФ, которые вкладывали бы средства в развитие туризма на Кубе для россиян.