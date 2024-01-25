"В 2023 году в программе участвовали 265 государственных, муниципальных и частных учреждений культуры, было продано 350,8 тыс. билетов на 8,4 тыс. мероприятий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обладателями "Пушкинской картой" в крае являются более 153 тыс. человек.

По данным пресс-службы, в целом на поддержку отрасли культуры на Ставрополье в этом году выделено 1,9 млрд рублей.

За счет этих средства планируется укрепить материальную базу 25 учреждений культуры, одного муниципального и двух государственных музеев, создать две модельные библиотеки, провести капремонт пяти домов культуры, одной детской школы искусств и одного муниципального музея.

Также в планах властей создать три виртуальных концертных зала, школу креативных индустрий и оснастить 12 муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами.

"Пушкинская карта" — программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры — была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.