"Год назад на Ямале заработал онлайн-сервис по выдаче разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий. С момента его запуска было выдано 641 разрешение на организацию как индивидуального, так и группового экологического туризма", — говорится в сообщении.

Сегодня на Ямале существует 15 особо охраняемых природных территорий, посещение которых возможно только при наличии разрешения. Самым популярным местом среди туристов стал природный парк "Ингилор". На его посещение было выдано 475 электронных разрешений. На втором и третьем местах — Полуйский и Сынско-Войкарский заказники.

Пресс-служба подчеркивает, что онлайн-сервис сократил срок выдачи разрешений в два раза. Также электронная система помогает спрогнозировать количество туристов на территории с особым режимом посещения для дальнейшего развития рекреационной инфраструктуры.

"Выдача разрешений является необходимой мерой, которая позволяет нам контролировать поток посетителей на особо охраняемые природные территории. Это важно для того, чтобы обеспечить сохранность окружающей среды и уберечь хрупкую экосистему нашей Арктики от возможного негативного воздействия, связанного с увеличением числа посещений", — приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника управления охраны животного мира департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Виталия Борисюка.