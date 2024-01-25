"Если говорить о выездных направлениях, то мы рассчитываем на умеренный рост, в пределах, возможно, 5-7% в совокупности. Основной прирост мы ожидаем на турецком направлении. Думаю, что на Турцию придется где-то 20-30% роста", — сказал он на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре "Интерфакса" в четверг.

По его данным, по показателям раннего бронирования спрос на отдых за рубежом по сравнению с прошлым годом вырос примерно на 40%, интерес к Турции — в 2-3 раза.

Уманский также считает, что у внутреннего туризма потенциал для роста еще больше.

"Думаю, что можно рассчитывать на повторение успеха 2023 года, когда мы выросли на 20%. У нас здесь значительно больше направлений, значительно больше возможностей, где мы можем вырасти. Все больше и больше регионов включается в конкуренцию за туристический поток. Кроме того, у нас сейчас очень высокие показатели межсезонного туризма. Некоторые регионы становятся круглогодичными направлениями для посещения", — подчеркнул Уманский.

По его словам, по показателям раннего бронирования внутрироссийских направлений для отдыха в предстоящем сезоне рост спроса наблюдается на уровне 20-40%, средняя стоимость номера в сутки при этом составляет 4,8 тыс. рублей (+11% к показателям прошлого года), на южных направлениях — 11 тыс. рублей (+15%).

"Очень рассчитываем на загрузку Крыма. Крым сейчас на этапе раннего бронирования показывает очень хорошие показатели с точки зрения динамики. Мы видим, что количество бронирований Крыма на предстоящий летний сезон увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом. Что касается других направлений, мы видим наибольшую динамику (по спросу — ИФ) по Карелии, это также Мурманская область, Калининградская область, Башкирия. Свердловская область, безусловно, имеет огромный потенциал для развития туризма", — добавил президент РСТ.