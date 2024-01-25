Февральские праздничные выходные продлятся с 23 по 25 февраля. В этот период будут курсировать около 2,3 тыс. регулярных и дополнительных поездов пассажирской дочки холдинга — АО "ФПК". Ожидается, что пиковой датой выезда станет 22 февраля, в обратном направлении — 25 февраля.

Первый весенний праздник приходится на пятницу. Увеличенный пассажиропоток прогнозируется в его канун, 7 марта, а также 10 марта. Обеспечивать перевозки будут более 1,8 тыс. поездов.

Таким образом, в праздничные дни февраля и марта по сети будут отправлены свыше 4 тыс. регулярных и дополнительных поездов. Кроме того, на маршрутах Москва — Санкт-Петербург и Москва — Кострома будут курсировать сдвоенные составы поездов "Ласточка" формирования дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД". При повышенном спросе на поездки в праздничные дни возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов, отметили в компании.