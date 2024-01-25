Номерной фонд отеля "Azimut парк отель Лоо" составит 138 номеров, в настоящее время проект находится в стадии внутренней отделки помещений. Отель расположен на территории возводимого многофункционального комплекса Lоо Resort & Spa на площади в 9 гектаров, застройщиком объекта выступает сочинская стройкомпания "Ростинвестстрой".

В пресс-службе администрации Сочи "Интерфаксу" уточнили, что объем инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей. В результате будет создано 137 новых рабочих мест.

Многофункциональный комплекс будет введен в эксплуатацию в 2027 году, суммарный номерной фонд составит 480 номеров, добавили в администрации курорта. Проектом предусмотрено строительство жилых корпусов, апартаментов, комплекса гидросооружений с открытым и закрытым бассейнами, SPA и комплекса бань, конференц-залов для бизнес-мероприятий, теннисного корта, амфитеатра.

Ранее сообщалось о планах открытия "Azimut парк отель Лоо" в 2023 году.

Azimut Hotels объединяет более 60 отелей и санаториев в 50 городах России и за рубежом с общим фондом более 11 тыс. номеров. Пока у сети только одна гостиница на главном российском черноморском курорте — "Azimut здоровье мыс Видный" на южном склоне горы Ахун, в Тихой бухте. В Краснодарском крае у Azimut по одному санаторию в Геленджике, Анапе, Туапсе, а также несколько объектов на горном курорте "Роза Хутор".