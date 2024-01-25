"Экспозиция "Творчество А.С. Пушкина в иллюстрациях" посвящена 225-летию со дня рождения великого поэта. В неё вошли 24 работы из фондов Тульского музея изобразительных искусств и печатные издания из собрания Тульского музейного объединения", — говорится в сообщении.

"Эта выставка открывает цикл мероприятий, которые пройдут в музеях Тульской области в рамках юбилейной даты", — рассказала первый заместитель генерального директора Тульского музейного объединения Марина Кузина.

Выставка включает работы таких признанных мастеров книжной графики XX века, как Владимир Фаворский, Юрий Ворогушин, Евгений Коньков и другие. Все они выполнены в разных техниках — ксилография, цветная линогравюра, акварель, монотипия.

Зрителю предстоит встреча с героями известных драматических произведений Пушкина: "Борис Годунов", "Евгений Онегин", "Цыганы", а также сказок "О Золотом петушке" и "О попе и работнике его Балде".

Экспозиция работает по 15 апреля.