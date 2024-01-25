"Вечером и до конца суток 25 января, а также в течение суток 26 января в крае ожидается сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и ветром с порывами до 20-22 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Крымском, Абинском, Северском, Апшеронском и Темрюкском районах, а также в Горячем Ключе и в городах на Черноморском побережье ожидаются подъемы уровней воды в реках с превышением неблагоприятных отметок.

"Возможно возникновение ЧС и происшествий, связанных с подтоплением и затоплением территорий", — уточнили в краевом Центре мониторинга и прогнозирования ЧС.