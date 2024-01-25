"По предварительным данным, 25 января воздушное судно, следовавшее рейсом № А4-6049 по маршруту Уфа — Омск, возвратилось в аэропорт Уфы по технической причине. Посадка прошла благополучно. Технические службы аэропорта проверяют самолет", — говорится в сообщении.

На борту находились 99 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших нет.

В аэропорту организована мобильная приемная для пассажиров.

По данным онлайн-табло уфимского аэропорта, время вылета самолета (рейс A4 6049) перенесено с 06:50 на 14:40 по местному времени.