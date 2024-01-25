Проектом предусмотрено строительство на территории курорта пятизвездочного гостиничного комплекса на 480 номеров, а также сопутствующей туристической инфраструктуры, в том числе бассейна, акватермального комплекса.

В настоящее время проект находится в стадии проектирования. Срок окончания реализации проекта — 2028 год, уточнили в администрации.

В настоящее время номерной фонд Alean Family Sputnik составляет 270 номеров категории "четыре звезды". Таким образом, после реализации проекта номерной фонд курорта возрастет в 2,8 раза. Будет создано 350 рабочих мест.

Как сообщалось, Alean также планирует инвестировать 8,7 млрд рублей в создание всесезонного курорта в Лазаревском районе Сочи под собственным брендом. Курорт будет создан на территории пансионата "Якорная щель", полностью заброшенного в последние десятилетия. В рамках проекта на территории в 7,5 га будет построен семейный отель на 2 тыс. номеров и акватермальный комплекс.

Alean — крупный инвестор в сфере туризма в Краснодарском крае, за время работы компания вложила более 10 млрд рублей в развитие кубанских курортов. Сейчас в регионе работают пять гостиничных комплексов категории "пять звезд" и "четыре звезды" под брендом Alean. Они расположены в Анапе, Геленджике и Сочи.

Как сообщалось, Alean к 2025 году введет еще два новых объекта в Анапе: семейные курорты "ультра все включено" под брендом Alean Emerald в категории "пять звезд" и под брендом Alean Family в категории "четыре звезды" с общим объемом инвестиций свыше 14 млрд рублей.