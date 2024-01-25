"Мы увеличили количество дней приема российских граждан с трех до четырех в неделю, открыли для правительственных делегаций и российских студентов "зеленый коридор", отменили в ноябре систему онлайн-записи. За весь год наше генконсульство выдало свыше 22 тыс. виз", — сказал Цзян Сяоян.

В 2024 году дипмиссия планирует, что спрос на получение виз вырастет.

"В этом году обязательно увеличим число выданных виз до 30 тыс.", — уточнил Цзян Сяоян.

По его словам, сейчас в генконсульство КНР в Хабаровске обращаются не только жители регионов, входящих в консульский округ, но и проживающие в Приморском крае и Иркутской области.

Он также отметил, что вместе с руководством хабаровского аэропорта обсуждался вопрос о расширении географии полетов в Китай на фоне увеличения рейсов между китайскими городами и международным аэропортом Владивостока.

"Сейчас прорабатывается вопрос о возобновлении авиарейса между Хабаровском и Фуюанем (Китай — ИФ)", — сообщил генконсул.

По его данным, с 10 июня 2023 года, с момента открытия международной навигации по Амуру, Хабаровск посетили более 6 тыс. китайских туристов и более 11 тыс. человек побывали в КНР.

Всего с января по октябрь 2023 года, по данным генконсульства, Хабаровский край посетили более 8,2 тыс. туристов из Китая.

"Расходы китайских туристов на транспорт, питание, проживание, шопинг в регионе превысили 650 млн рублей", — уточнил он.

Цзян Сяоян выразил уверенность, что по мере развития инфраструктуры турпоток будет расти.