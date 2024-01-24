Как рассказала директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская, в зимнем сезоне россияне активно бронируют горнолыжные курорты Франции, Италии, Швейцарии и Австрии.

«Европа остается в топе направлений для дорогих путешествий. Наряду с горнолыжными курортами сейчас уже продается и летний сезон – туры на Лазурный берег, Амальфитанское побережье, острова Сардиния и Сицилия. Много бронирований приходит и на традиционно популярные мероприятия в Европе — неделя моды в Париже, мебельная выставка в Милане и т.д. Видим также восстановление спроса на отдых и лечение в Венгрии и Словении. Большой интерес у российских туристов к событийным турам», — уточнила эксперт.

Она отметила, что перелет в страны Европы по-прежнему возможен только с пересадками, наиболее короткий вариант – через Сербию.

По словам заместителя генерального директора компании «МИТС» Людмилы Калининой, зимой в Европу чаще всего едут, чтобы покататься на горных лыжах. Традиционно популярны французские курорты: на первом месте – Куршевель, практические не отстает и Валь д’Изер. Следующие по популярности – итальянские Доломиты и швейцарский Санкт-Мориц, куда было много бронирований на Новый год и в феврале.

«Из экскурсий востребован ретропоезд в Швейцарии. Также часто делают стоповер в Дубае по пути в Европу, а вот шопинг планируют чаще в европейских магазинах», — сообщила Калинина.

Директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян сообщила, что спрос на европейские направления начал расти с сентября прошлого года. Наиболее востребованы Италия, Франция и Венгрия.

«У нас около 90% экскурсионных туров по Европе стартуют из Рима или Милана. Популярны комбинированные туры по двум и более странам. Хит продаж уже второй сезон – Италия и Франция», — рассказала Вердиян.