«Проект был запущен 1 июня 2021 года, его цель — повышение доступности циркового искусства для детей всех возрастов из отдаленных населенных пунктов России. В соответствии с календарным планом проекта в период летних каникул цирковые артисты отправлялись в российские районные центры, городские и сельские поселения, чтобы подарить праздник цирка жителям отдаленных уголков нашей страны. Это позволило охватить не только все города присутствия компании, но и многие регионы России, которые по тем или иным причинам лишены возможности приобщения к цирковому искусству», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, с момента запуска «Цирк детям села» охватил более 300 районных центров и сел по всей стране. Общее количество зрителей составило 50 тыс. человек. В общей сложности над реализацией проекта работали более полутора тысяч цирковых артистов и две тысячи волонтеров

Вручая награду, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что «Цирк детям села – это еще один значимый проект, объединивший культурные мероприятия в самых отдаленных уголках нашей страны.

«Мероприятия проекта наполнили яркими эмоциями детей и взрослых: артисты доставили огромную радость десяткам тысяч зрителей», – цитирует премьера пресс-служба.

Принимая награду, Беляков заметил, что важной миссией Российской государственной цирковой компании была и остается социальная поддержка: за два с половиной года существования проекта «Цирк детям села» благотворительные мероприятия прошли во всех регионах присутствия компании, их география будет расширяться.

«Полученная награда – это, прежде всего, признание заслуг артистов, которые неоднократно выезжали в отдаленные регионы, чтобы подарить детям праздник, результат большой совместной работы директоров филиалов, административного персонала, партнеров компании «Росгосцирк» на местах – всех, кто задействован в реализации этого масштабного проекта. Несмотря на логистические, административные и технологические сложности, которые неизменно сопутствуют реализации подобных проектов, искренняя радость в глазах детей, их положительные эмоции являются главным стимулом для дальнейшего развития и масштабирования нашего проекта», – подчеркнул Беляков.

Премии в области культуры присуждаются творческим работникам и деятелям культуры за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения культуры и искусства, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в культурное наследие, за просветительские проекты, приумножающие нравственное богатство российской культуры, за создание творческих проектов и произведений для детей и юношества.