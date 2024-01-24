"Эту уникальную межмузейную выставку мы открыли, чтобы память была жива для нас и следующих поколений. В этих подвалах, где в годы войны находились экспонаты Объединенного хозяйства музеев (ОХМ): дворцов Пушкина, Павловска, Ораниенбаума, Гатчины, Исаакиевского собора, — время осталось навсегда", — отметил заместитель директора по экскурсионно- методической работе ГМП "Исаакиевский собор" Александр Квятковский во время пресс-тура, организованного "Интерфаксом", в среду.

В экспозиции "Чтобы помнили..." можно увидеть подлинные экспонаты, пережившие блокаду, воспоминания и дневники музейщиков, плакаты, фотографии, детские рисунки, письма, предметы блокадного быта: радиотарелку, "буржуйку", метроном, масляную коптилку, керосиновую лампу "летучая мышь". Как рассказал Квятковский, к 80-летию полного освобождения города посетителям представили предметы и документы, которые прежде не экспонировались.

Выставка разделена на информационные блоки, связанные с разными аспектами блокадной жизни Исаакиевского собора и музейных хранителей. Экспонаты помещены в специальные витрины в форме ящиков, которые позволяют представить, какими были условия хранения во время войны.

Глубже погрузиться в пространство экспозиции позволяют и несколько реконструированных помещений — хранилище, где находились спасаемые музейные коллекции, и комната хранителя.

Как рассказал журналистам хранитель экспонатов ГМП "Исаакиевский собор" Анатолий Елкин, в подвалах хранились экспонаты музеев Ленинграда и пригородов, которые не успели эвакуировать в тыл. Их доставили в конце августа — первой половине сентября 1941 года.

В числе сотрудников городских музеев, которые приглядывали за культурными ценностями, были, к примеру, директор Павловского дворца Анна Зеленова, хранительницы коллекций Гатчинского дворца Серафима Балаева и Пушкинского дворца Евгения Турова. Возглавляла ОХМ сотрудница Антирелигиозного музея (ныне ГМП "Исаакиевский собор") Евдокия Лединкина. В первый блокадный год сотрудники пригородных музеев не только работали, но и жили в подвалах собора.

Методист ГМП Анна Половинкина пояснила, что это место выбрали в качестве убежища для музейных коллекций, так как оно отличалось надежными стенами и перекрытиями толщиной в 5-6 метров. Кроме того, собор был серого цвета. С началом войны здание огородили высоким забором, окна заложили кирпичом и зашили деревянными многослойными щитами, скульптуры защитили мешками с песком, а купола покрасили в синий цвет, что позволило сделать постройку менее заметной для вражеской авиации и артиллерии.

В то же время условия в подвале были губительными для музейных ценностей: порой температура опускалась до минус 20 градусов, а влажность достигала 89%. В теплое время музейщики выносили некоторые экспонаты на южный портик собора, чтобы просушить, а само здание, которое обледенело и отсырело, сушили на протяжении семи лет.

Изначально экспозиция "Чтобы помнили..." была временной, но в 2004 году стала постоянной. В 2005 году в подвале открыли мемориальную доску, на которой выбито 101 имя хранителей музейных фондов и сотрудников Объединенного хозяйства музеев, работавших в соборе в военные годы.