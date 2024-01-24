Как пояснил вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, курсовые колебания оказывают наиболее сильное влияние на покупательскую способность, и эта тенденция сохранится в 2024 году.

«Валютные колебания могут приводить как к положительной динамике, которую мы наблюдали в 2022 году. Так и к отрицательной, от которой страдают особенно нишевые и бюджетные направления, например, Египет», — сказал он, выступая на пресс-брифинге АТОР в среду.

Как отметил эксперт, перечень стран-лидеров в выездном туризме не изменится. Это Турция, ОАЭ. Таиланд Египет и Абхазия. Также большим потенциалом обладают китайский Хайнань и Вьетнам, на этих направлениях в ассоциации прогнозируют рост турпотока из России на 40-50% в 2024 году.

По мнению Мурадяна, на выездной турпоток также влияет и ограниченность доступных направлений, которая может привести либо к сокращению путешествий за рубеж, либо к сокращению их продолжительности на фоне ослабления рубля.

«Есть положительный фактор, который мы ожидаем к лету. Конкуренция между перевозчиками – то, что мы практически потеряли после 2019 года. Появление нескольких перевозчиков, которые конкурируют за пассажиропоток, приведет к снижению цены на конечный продукт. В некоторых случаях стоимость падает на 50%. Мы это ожидаем на турецком, на арабских направлениях. И хотелось бы увидеть в Таиланде, куда сохраняется ажиотажный спрос», — пояснил вице-премьер АТОР.

Что касается бронирований туров, то эксперт рекомендует туристам приобретать их по акциям раннего бронирования и оплачивать заранее. В этом случае выгода может составить от 15 до 25%.

«Ряд туроператоров даже готов пересмотреть курс валют, и в случае укрепления рубля предложить туристу более приятную цену», — заключил Мурадян.