«На посту генерального директора он займется дальнейшим развитием Курорта Архыз. Роман Киранчук работает в горнолыжной индустрии более 15 лет, является опытным управленцем с профильным инженерно-техническим образованием, участвовал в реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере горнолыжного туризма и спорта», — говорится в сообщении.

Среди них — создание трасс, горнолыжной и сопутствующей инфраструктуры на Курорте Красная Поляна, первый этап строительства курорта «Манжерок», штаб-квартира Сбербанка и крупнейший в мире хоккейный стадион «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге.

«В 2024 году Архыз отмечает 10-летие с момента создания, и впереди – реализация всех поставленных перед нами, согласно инвестиционным обязательствам, планов: увеличение горнолыжной инфраструктуры, создание новых туристических деревень, глэмпингов, гостиниц, развлекательных и образовательных центров», – цитирует пресс-служба Киранчука.

Сейчас инфраструктура Курорта Архыз включает две туристические деревни: Романтик и Лунная поляна, около 2200 мест размещения, 27 км горнолыжных трасс и 8 канатных дорог. В соответствии с утверждённым КАВКАЗ.РФ мастер-планом, в 2027 году в эксплуатацию будут дополнительно введены не менее 30 км горнолыжных трасс общей площадью более 115 га, 100 га из которых будут оснащены системой искусственного снегообразования, и 6 новых канатных дорог. Таким образом, к 2027 году общая протяжённость трасс Курорта Архыз составит более 57 км, а количество канатных дорог – 14.

Как уточняется, Киранчук сменил на посту гендиректора Андрея Бурзака, руководившего курортом с мая 2023 года.