"Несмотря на транспортные изменения в связи с временным ограничением авиасообщения (международный аэропорт "Архангельск" был закрыт на реконструкцию в мае-ноябре 2023 года — ИФ), число туристов составило 129 тыс. 514 человек, что на 10% выше показателей 2022 года", — говорится в сообщении.

Чаще всего в столицу Поморья приезжали из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других городов Северо-Запада и Центральной части России.

"Типичный портрет туриста, которому интересен Архангельск, — это женщина среднего возраста, приехавшая с культурно-просветительскими целями", — отмечает пресс-служба.

Более 100 тыс. человек в прошлом году посетили мультиформатный городской фестиваль "Белый июнь" и еще 7 тыс. — международный кинофестиваль стран Арктики "Arctic open".

Большое развитие в 2023 году получил и конференц-туризм. Например, немалое количество гостей привлекли мероприятия по обмену опытом и знаниями в области арктической медицины на площадках университетов региона, говорится в сообщении.