"Туристический поток на территории Самарской области в 2023 года составил около 3 млн человек, что на 27,5% больше чем 2022 году", — говорится в сообщении.

Так, регион закрепил позиции в топ-10 и занял девятую строчку рейтинга среди регионов России. Отмечается, что чаще всего Самарскую область посещали туристы из Москвы, Оренбургской области, Татарстана, Московской области, Башкирии, Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Саратовской, Челябинской и Свердловской областей. Как сообщалось, туристический поток в Самарскую область увеличивается ежегодно. В 2022 году туристический поток составил 2,564 млн человек, что является абсолютным рекордом (рост на 49,9% к показателям 2021 года — ИФ). В доковидном 2019 году регион посетили 1,4 млн человек.