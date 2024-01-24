«Лидерами по турпотоку стали Турция, ОАЭ, Таиланд, Абхазия, Египет, а наиболее заметный рост наблюдался в странах Азии – это Таиланд, Китай, Шри-Ланка, Индия, Индонезия, Вьетнам и другие. Ближневосточные направления и Турция предварительно показали прирост потока на уровне 20-25%», — сказал Мурадян.

По его оценке, общее число поездок за рубеж со всеми целями по итогам года составит около 26 млн, что на 13% больше, чем годом ранее.

«Туроператоры отправили в 20 наиболее популярных у россиян стран не менее 8,1 млн туристов (в 2022 году – 6,9 млн. туристов). Количество туристов в организованном выездном сегменте по сравнению с 2022 годом выросло на 16%. От показателей 2019 года, когда российские туроператоры обслужили 12 млн туристов на зарубежных направлениях, организованный выездной поток все еще отстает на треть», — сказал Мурадян на пресс-конференции.

По его словам, в 2023 году количество стран с прямым авиасообщением увеличилось с 32 до 40, из которых интересны для туризма 28 стран.

«У нас, безусловно, произошло расширение полетных программ. Но результаты 2019 года превзойти пока сложно. То есть, несмотря на популярное мнение о том, что расширяется география полетов, выездной туризм продолжает испытывать трудности, связанные с предложением и ассортиментом для российских путешественников», — добавил эксперт.

Мурадян отметил, что среди недавно открытых стран лишь 1-2 – это чисто туристические направления, а остальные — это страны либо для транзита, либо для бизнес-путешествий.

«Они не могут конкурировать с более популярными пляжными направлениями. Поэтому открытых направлений до сих пор не хватает, а конкуренция обострилась», — сказал он.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, с января по сентябрь 2023 года россияне совершили 21 млн поездок за рубеж со всеми целями.