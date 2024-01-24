"Приехавшая в Сочи девушка из Ульяновска сообщила в полицию о пропаже из ею арендованной квартиры 1,5 млн рублей", — говорится в сообщении.

Также заявительница пояснила, что ее сожитель — 26-летний приезжий из Ульяновска, с которым она проживает в Сочи, не появляется дома и не отвечает на телефонные звонки.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его на выезде из Сочи. Установлено, что деньги, похищенные у гражданской супруги, злоумышленник проиграл в казино", — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража".