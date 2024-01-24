"Поставил задачу ответственным лицам уже сейчас начать подготовку к празднованию 440-летия Йошкар-Олы", — сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем телеграм-канале в среду.

Он анонсировал "интересные мероприятия, зрелищные концерты и яркие выступления артистов", а также отметил, что "в свой юбилей Йошкар-Ола станет точкой притяжения туристов, поэтому необходимо подготовить инфраструктуру гостеприимства, продумать экскурсионные программы".

Кроме того, Зайцев предложил организовать выставки для местных жителей, прежде всего — школьников, и провести уроки, посвященные становлению и развитию города, так как, по его мнению, "очень важно, чтобы подрастающее поколение знало историю своей малой родины".

В свою очередь пресс-служба главы Марий Эл сообщает, что основные праздничные мероприятия будут проводиться с 6 по 11 августа.

"Запланирована работа более 30 площадок, на которых пройдут различные мероприятия — фестивали воздухоплавания "Легкие люди", резьбы по дереву "Легенды народа мари", соревнования по вейкбордингу на реке Малая Кокшага "Йошкин CUP", гастрономический фестиваль "Йошка Еш", фестиваль ретро-автомобилей", — говорится в сообщении.

Празднование будет проходить на нескольких площадках во всех районах города.

На сайте городской администрации сообщается, что Йошкар-Ола в переводе на русский язык означает "Красный город". Его основание связано с крупнейшим историческим событием — вхождением Марийского края в состав российского государства в середине XVI века после разгрома Казанского ханства.

Летописи повествуют, что в 1584 году при царе Федоре Иоанновиче по повелению Бориса Годунова, брата царицы Ирины Федоровны, в глухих труднопроходимых лесах и болотах низменного левобережья Волги, на ее притоке — Малой Кокшаге, в 860 верстах от Москвы был основан "Царев город на Кокшаге".

Долгое время город носил название Царевококшайск и был переименован в Йошкар-Олу в первой половине XX века.