"На средства курортного сбора планируют установить три проектора, которые с помощью 3D-мэппинга смогут оживить остров. Горы превратятся в динамический видеоэкран, по которым будут ходить люди, в городе будут ездить автомобили, а летом может пойти снег", — говорится в сообщении.

Остров Гулливеров является популярной достопримечательностью Железноводска. Он располагается на набережной Курортного озера "30'Ка" и представляет собой уменьшенную копию курорта с шестью миниатюрными горами-лакколитами — Железная, Машук, Развалка, Медовая, Змейка и Бештау.

"Отдыхающие и гости города приходят на этот остров, чувствуют себя словно Гулливер, так как горы находятся на уровне роста человека. И мы придумали, как еще больше погрузиться в жизнь острова. С помощью современных технологий мы будем видоизменять визуальные характеристики и создавать иллюзию подвижности объекта. Уверен, это будет интересно и детям, и взрослым", — приводит пресс-служба слова главы Железноводска Евгения Бакулина.

Железноводск является городом-курортом федерального значения. Он входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. В городе располагаются источники минеральной воды — Смирновский и Славяновский.