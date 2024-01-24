"25 января, в День российского студенчества, филиал Исторического музея в Туле приглашает настоящих, бывших и будущих студентов, а также всех любителей истории на увлекательный квиз по выставке. В музее квиз будет тематически связан с выставкой "Шедевры Императорского стеклянного завода XIX — начала ХХ века" и станет продолжением экскурсии. Участники последней, разбившись на команды, ответят на вопросы экскурсовода после того, как осмотрят экспозицию", — говорится в сообщении.

На выставке в филиале представлены более 100 ярких произведений мастеров Императорского стеклянного завода из собрания ГИМ. Стеклянная посуда для торжественной и камерной сервировки стола, предметы для украшения дворцовых интерьеров выполнены в период от начала XIX века до начала века XX в разных исторических стилях.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.