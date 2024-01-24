"В рамках подготовки к 950-летию первого летописного упоминания Торопца в городе по уникальному проекту строится новое здание краеведческого музея, который станет культурно-музейным центром, посвященным истории города от древнейших времен до наших дней", — говорится в сообщении.

Сам краеведческий музей со 2 декабря прошлого года закрыт на период проведения ремонтно-реставрационных работ.

Сообщается, что с вековым юбилеем Торопецкий краеведческий музей поздравил губернатор региона Игорь Руденя.

"Создание музея — это результат вдумчивой работы настоящих патриотов и профессионалов. В трудные для страны годы они заботились о будущем, сохраняя для потомков уникальную историю и неповторимую красоту торопецкой земли. За столетие в музее сформировалась ценная коллекция. Богатая экспозиция неизменно привлекает посетителей, дарит им новые открытия. Сегодня коллектив музея достойно продолжает дело его основателей", — отметил Руденя.

С 1962 года музей располагается в Богоявленской церкви, построенной во второй половине XVIII века. С 1979 года учреждение входит в состав Тверского государственного объединённого музея.

На сегодняшний день фонды музея насчитывают почти 19,4 тыс. единиц хранения. Четыре его зала посвящены определённым темам: "Крестьянский быт Торопецкого уезда", "Торопец XVI — XX столетий", "Сороковые — роковые...", выставочный зал.

В 2023 году в Торопецком краеведческом музее побывали порядка семи тысяч человек.

Как сообщалось, в 2024 году в Тверской области будут проведены мероприятия по случаю 950-летия первого летописного упоминания города Торопца.

Первое летописное упоминание Торопца датируется 1074 годом. Тогда он был столицей Торопецкого княжества и крупным торговым городом вблизи пути "из варяг в греки". С XIII века развивался как купеческий центр.

В этом городе князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, она подарила городу его главную святыню — Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой возвели Корсунско-Богородицкий собор. Полководец освобождал город от литовских захватчиков.

Торопец входит в перечень исторических поселений страны, утвержденный министерством культуры РФ. Большинство древнейших построек и богатую архитектуру города удалось сохранить до настоящего времени.