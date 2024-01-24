Согласно данным картотеки, ООО «Санвэй» (группа компаний, известная на рынке как центр бронирования «Клео Тур» и система онлайн-бронирования туров и авиабилетов Tour-box) направила в Арбитражный суд Москвы иск к туроператору «Библио-Глобус» на сумму более 240 млн рублей.

Екатеринбургский центр бронирования "Клео Тур" в сентябре 2020 года объявил об остановке деятельности из-за пандемии коронавируса. В результате пострадали тысячи клиентов порядка 400 агентств, работавших в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Тюмени, Казани и других городах. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Санвэй» зарегистрировано в Екатеринбурге в декабре 2018 года, сфера деятельности – туристическое агентство. Юрлицо признано банкротом в начале 2022 года. В отношении компании открыто конкурсное производство и назначен конкурсный управляющий.

Как пояснил порталу «Интерфакс-Туризм» глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, арбитражный управляющий обычно проверяет все договорные платежные обязательства и старается найти любые основания для того, чтобы поймать должников.

«По оборотам эта сумма не такая уж и большая, и подобные исковые заявления в нашей практике уже были. Такая же история была, когда банкротился центр бронирования «Росс-Тур». Арбитражный управляющий начинает выяснять подробности финансовых отношений с партнерами и становится понятно, что по половине расчетов не хватает закрывающих документов», — рассказал он.

По словам Мохова, туроператору в этой ситуации нужно приложить все усилия: поднимать документы, копии договоров.

«Большая неприятность, когда кто-то из агрегаторов банкротится. Они в орбиту своих неприятностей втягивают множество компаний», — заключил эксперт.

«Интерфаксу» пока не удалось получить комментарий по ситуации у туроператора «Библио Глобус».

Центр бронирования – это агентство-агрегатор, через которое бронируют туры крупных туроператоров другие агентства. В 2018-2020 годах с рынка ушли три центра бронирования, работавших по той же схеме, что и "Клео Тур". Два из них, в том числе «РоссТур», были крупными, и их уход нанес ущерб на сотни миллионов рублей.