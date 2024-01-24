Она отметила, что ранее таких кормильцев в нацпарке не могли наказать административно. Однако в сентябре 2023 года были утверждены новые Правила поведения в национальном парке "Куршская коса".
И там запрещена (п.11.7) деятельность, "влекущая за собой нарушение условий обитания объектов животного и растительного мира, а также действия, ведущие к беспокойству диких животных, их привлечение и кормление посетителями", пояснила собеседница агентства.
"Конечно, привлечь к ответственности таких нарушителей весьма трудно. Надо документально и официально зафиксировать факт кормления. Но опыт приходит в процессе борьбы с этим явлением. На сегодня уже два протокола составлены, а гражданам предстоит выплатить штрафы", — добавила пресс-секретарь.
В нацпарке будут не только отслеживать ситуацию на обочинах единственной дороги косы, где обычно кормят животных, но и социальные сети. Как правило, все посетители, кто дает еду лисам и кабанам, делаю селфи, снимают видео для дальнейшего размещения в интернете, заключила Большакова.
Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.
Фауна косы насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и др.).