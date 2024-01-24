По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24-25 января в горах КБР лавиноопасно, говорится в сообщении.

Снежные лавины могут стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи, ЛЭП, объектов инфраструктуры, перекрытием автодорог, мостов, тоннелей, а также с травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных, отмечают в МЧС.

В ведомстве призвали население не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного схода лавин, которые чаще всего бывают на склонах крутизной более 30 градусов.