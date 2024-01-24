«Рост цен в 2023 году был на уровне 12-15%. В этом году мы ожидаем примерно столько же. Инфляция – часть экономики, она коснулась, конечно, и туристического сектора. Основной фактор роста – это рост зарплат персонала в туризме. Это хорошо для работников отелей, для туроператорских компаний. Но это сразу приводит к росту цен на продажи. Какого-то выхода локального мы здесь не видим. Замедлится инфляция в стране – замедлится рост цен в туризме», — сказал он, выступая на пресс-брифинге АТОР в среду.

Как отметил Ромашкин, 2023 год был успешным для внутреннего туризма, более 50% всех турпоездок по России обеспечили туроператоры и онлайн-сервисы по бронированию отелей и туров.

По данным АТОР, турпоток по России в 2023 году вырос на 20%, до 80 млн поездок. Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко заявлял, что число турпоездок россиян по стране в прошлом году превысило допандемийные показатели и составило 75 млн.

Также эксперт рассказал о росте доли автотуристов среди путешествующих по России.

«Впервые около 50% туристов перемещались к месту отдыха на личном автомобиле. Причина не только в закрытых аэропортах юга, но и мы видим, что даже регионы, которые летают, тоже наращивают поток автотуристов. Возможно, туристам это просто удобнее: такая поездка экономит десятки тысяч рублей на самолете или на поезде», — заключил он.