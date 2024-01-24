"В 19:59 по местному времени (12:59 мск) пожар удалось локализовать, а через несколько минут ликвидировать открытое горение. Работа по проливке и разбору конструкций завершены. В 20:49 по местному времени (13:49 мск) дали полную ликвидацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасено десять человек, четверо из них, в том числе подросток, госпитализированы каретами скорой помощи.

Общая площадь возгорания составляла 50 кв. метров. Очаг пожара находился в парной сауны в цокольном этаже.

Ранее сообщалось, что в среду загорелось здание гостиничного комплекса на ул. Выборгской, 97 в Хабаровске. В тушении было задействовано 32 бойца пожарной охраны и восемь единиц техники.