"Цена объекта будет раскрываться в индивидуальном порядке", — отметила она.

"Огни Мурманска" включают в себя горнолыжный комплекс с пятью трассами и прокатом снаряжения, снежными пушками и ратраком, парк отдыха с трассами для беговых лыж, снегоходов, катания на оленьих и собачьих упряжках, беседками, домиками для пикника, скалодромом. Также в комплекс входит гостиница на 41 номер, оздоровительный аквакомплекс, ресторан на 100 посадочных мест, конференц-зал, два кафе на 100 и 50 мест.

Общая площадь трех земельных участков составляет 44 га. Горина отметила, что земля и здания в собственности у одного владельца. Также есть четыре скважины с артезианской водой, выделенная линия электроснабжения.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Огни Мурманска — спорт" было создано в 2005 году, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Учредитель — Владимир Боглаев, директор — Олеся Астахова.