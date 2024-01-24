Полеты будут выполняться два раза в неделю (по понедельникам и четвергам) на воздушных судах SukhoiSuperjet 100 вместимостью 100 пассажиров.

Как сообщалось, из кировского аэропорта "Победилово" в настоящее время выполняются регулярные рейсы по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нарьян-Мар и Казань. В апреле Nordwind Airlines запустит рейсы из Кирова в Махачкалу. Также в 2024 году из Кирова могут быть открыты рейсы в Калининград и Самару.

"Азимут" базируется в аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод.