«По раннему бронированию спрос очень хороший. Январь, наверное, будет лучшим месяцем в году. 5-10 лет назад мы в январе продавали немножко, в феврале – чуть больше и на максимумы выходили к середине июня – началу июля. Этот год складывается так, что в январе мы покажем максимальные объемы. Рост к 2023 году – плюс 50%», — сказал он, выступая на пресс-брифинге АТОР в среду.

Как отметил Ромашкин, такой рост продаж туров не может сохраняться весь год, потому что отельная база в стране ограничена.

«Рост замедлится, и мы ожидаем, что хорошим результатом на нашем рынке будет плюс 10-15% к 2023 году. Соответственно доля организованного рынка составит 44-46 млн поездок по итогам 2024 года», — рассказал эксперт.

По его словам, структура спроса с годами почти не меняется: доля пляжного отдыха составляет 50%, экскурсионные поездки – 30%, медицинский и активный туризм – по 10% соответственно.