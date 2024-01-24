"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регион прибыло на 22 тысячи гостей больше, рост туристического потока составил 14%", — говорится в сообщении.

Туристы посетили не только Нижний Новгород, но и старинные населенные пункты области — Дивеево, Арзамас. Значительный поток гостей праздники традиционно наблюдался из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Мордовии, Чувашии, а также Владимирской и Кировской областей.

По данным министерства туризма и промыслов Нижегородской области, в новогодние праздники загрузка нижегородских коллективных мест размещения составила около 90%, самыми популярными у гостей датами визитов стали 3-5 января, когда заполняемость гостиниц была практически стопроцентной. В муниципалитетах области самая высокая загрузка пришлась на 6-8 января, в Дивееве и Арзамасе она достигла 95%.

"Особой популярностью по традиции пользовались Кремль, где за каникулы побывало почти 250 тысяч местных жителей и гостей, и Нижегородская ярмарка (около 150 тыс. посетителей). Прошлогодний рекорд по посещаемости в этом году побил и парк "Швейцария" — здесь побывало почти 95 тысяч человек. В свою очередь, экскурсии в "Заповедных кварталах" привлекли около 15 тысяч человек", — говорится в сообщении.