На внутренних рейсах "Пулково" в прошлом году обслужил 16,9 млн пассажиров (в 2022 году — 15,8 млн). Самыми популярными российскими направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань, уточняет пресс-служба.

На международных направлениях аэропортом оказаны услуги 3,5 млн пассажиров (2,4 млн человек в позапрошлом году). Наиболее востребованные направления — Анталья, Стамбул, Минск, Дубай и Ереван.

"В 2023 году из аэропорта Пулково начали выполнять рейсы 12 новых авиакомпаний, открыты 10 новых направлений. Впервые в истории запущены рейсы в Абу-Даби Etihad Airways и в Алжир Air Algerie (первый прямой регулярный рейс в Африку из Санкт-Петербурга)", — добавляет ВВСС.

В прошлом году "Пулково" превысил и ранее рекордные показатели "доковидного" 2019 года — тогда аэропорт обслужил 19,6 млн человек.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".