"Научный подход, принципы Венецианской хартии, современное российское законодательство не позволяют реализовать предложение по частичному или полному восстановлению замка. Построение такого вот "киборга", по сути, будет означать уничтожение подлинных конструкций и оригинальных материалов, что сегодня сокрыты и правильно законсервированы под землей. Предлагаю ограничиваться рассматриванием старых фото", — написал Маслов на странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, на территории, где находится разрушенный до основания замок, сегодня не может быть построен какой-либо объект.

"Служба отвечает за объект культурного наследия — территорию замка и культурный строй. На месте замка никакого ТЦ, бизнес-центра строить нельзя по определению", — добавил чиновник.

Часть фундамента замка, откопанная в свое время для показа и последующего превращения в музейное пространство, в настоящее время законсервирована и засыпана химически нейтральным грунтом. В последующем, в случае необходимости, повторное раскрытие руин можно провести в короткие сроки с минимальными затратами.

Как сообщалось, в Калининграде периодически возникает полемика о восстановлении Королевского замка в различных вариациях.

Сторонники воссоздания замка говорят, что его можно превратить в гостинично-торгово-культурный центр. Тем самым будет сформирован центр города, восстановлен его исторический облик, создан центр туризма.

Противники утверждают, что эти предложения не что иное, как псевдокультурологические спекуляции, имеющие своей целью решение чисто политических задач сепаратистского и реваншистского толка. Замок будет являться символом реванша, пересмотра итогов Второй Мировой войны, ставящего под сомнение территориальную целостность России.

Губернатор Антон Алиханов неоднократно говорил, что его "не интересует новодельный замок" в центре Калининграда.

Королевский замок в Кенигсберге начал строиться в XIII веке, а свой последний облик обрел в середине ХIХ века. В годы Второй Мировой войны он был серьезно разрушен. Однако до основания замок был снесен в конце 60-х годов прошлого века.