По данным ведомства, 30% посетителей прибыли из России, 18,1% — Турции, 7,9% — Ирана, 5,6% — Индии, 5% — Грузии, 3,9% — Саудовской Аравии, 2,8% — Казахстана, 2,6% — Пакистана, 2,2% — ОАЭ, 1,9% — Узбекистана, 1,5% — Украины, по 1,4% — Кувейта и Израиля, 1,3% — Беларуси, 1,2% — Туркменистана, 1,1% — Китая, 1% — Великобритании, 11,1% — из других стран.

Из общего числа посетивших страну 70,3% — мужчины, 29,7% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран СНГ по сравнению с 2022 годом вырос на 44,6% — до 824,1 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза (ЕС) — на 41,6% — до 104,8 тыс. человек, из стран Персидского залива — снизился на 2,1% — до 350,2 тыс. человек.

71,4% иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, воспользовались воздушным транспортом, 27,3% — железнодорожным и автомобильным, 1,3% — морским транспортом.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2023 году увеличилось на 25,5% — до 1 млн 868,7 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,5 раза, в Грузию — на 31,8 %, в Турцию — на 24,3%, в Иран уменьшилось на 27,7%.

В целом, 43,6% граждан Азербайджана выезжали в Турцию, 21,5% — Россию, 9% — Грузию, 7,6% — Иран и 18,3% — в другие страны. 64,9% уехавших составили мужчины и 35,1% — женщины.

67,5% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны в 2023 году, воспользовались воздушным транспортом, 30% — железнодорожным и автомобильным, 2,5% — морским.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза — до 1 млн 489,5 тыс. человек.