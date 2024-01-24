«С каждым годом мы принимаем все больше гостей в нашем регионе. В 2023 году была преодолена отметка в 23 млн человек. Самыми популярными направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров. Во многом привлекательность Подмосковья для туристов обусловлена насыщенной культурно-развлекательной программой. Так, в прошлом году было организовано и проведено 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 300 тысяч человек. А посещаемость парков выросла почти на 30%», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Как отметили в министерстве, на новогодних каникулах в Подмосковье отдохнули 2,1 млн туристов. Чаще всего они посещали Коломну, Серпухов, Сергиев-Посад, Истру.

Повышенным спросом на Новый год пользовались загородные отели – в новогодние каникулы было забронировано 95% номерного фонда.

Всего в Московской области более тысячи отелей. Из них свыше 20 гостиниц – пятизвездочные, более 100 – четырехзвездочные.

По данным министерства, турпоток в 2023 году вырос на 1 млн человек по сравнению с 2022 годом.