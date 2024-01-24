"Утром на железнодорожном переезде на участке между городами Острава и Жилина междугородний поезд столкнулся с грузовиком. Машинист поезда погиб", — сообщил Чешскому радио представитель Чешских железных дорог.

"Можем также подтвердить, что на месте происшествия много людей с травмами — примерно 20 человек. Точное число пока неизвестно. Для эвакуации некоторых из них пришлось задействовать спасательный вертолет", — добавил он.

Движение поездов на этом участке, вероятно, прекращено на весь день, поскольку повреждена тяговая линия. Значительно поврежден и локомотив, один вагон сошел с рельсов, отмечает Чешское радио.

Чешские железные дороги запустили на маршруте компенсационное автобусное сообщение.