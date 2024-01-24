"27 января в 17:00 в концертном зале капеллы пройдет литературно-музыкальная композиция, созданная на основе песен военных лет и творчества поэтов-фронтовиков. Хор и Симфонический оркестр капеллы под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко, который сам является ребенок блокады, отдадут дань памяти и уважения всем жертвам блокады и тем, кому посчастливилось пережить эту трагедию", — рассказала Хомова.

По ее словам, будут также представлены спортсмены, которые защищали город, экспозиция о том, как школьники и студенты видят блокаду. "С утра дворы капеллы начнут оживать, будут ставиться орудия. В кинозале капеллы пройдут кинопоказы фильмов о блокаде. Вечером фильм продемонстрируют прямо на фасаде", — отметила директор.

В 12:00 состоится концертная программа Государственного академического Сибирского русского народного хора "Приношение подвигу" как дань благодарности и восхищения стойкостью блокадников и самоотверженностью сибиряков.

Начальник отдела гражданского и патриотического воспитания молодежи комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ольга Крючкова добавила, что с 14.00 до 20.00 пройдет Молодежная акция "900 дней и ночей".

"Все жители смогут увидеть полевую кухню, выставку военной техники, трансляцию блокадных хроник на фасаде. В масштабных декорациях осажденного города развернутся две значимые художественные выставки: "Культура в блокадном городе" и "Герои спорта в блокадном Ленинграде", — сказала Крючкова.

В 19:00 на фасаде здания капеллы будет показан документальный фильм "Ленинград в борьбе" 1942 года. Кинодокумент, запечатлевший оборону Ленинграда и жизнь в блокадном городе. Режиссеры — Роман Кармен, Николай Комаревцев, Валерий Соловцов, Ефим Учитель.