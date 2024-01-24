По ее словам, будут также представлены спортсмены, которые защищали город, экспозиция о том, как школьники и студенты видят блокаду. "С утра дворы капеллы начнут оживать, будут ставиться орудия. В кинозале капеллы пройдут кинопоказы фильмов о блокаде. Вечером фильм продемонстрируют прямо на фасаде", — отметила директор.
В 12:00 состоится концертная программа Государственного академического Сибирского русского народного хора "Приношение подвигу" как дань благодарности и восхищения стойкостью блокадников и самоотверженностью сибиряков.
Начальник отдела гражданского и патриотического воспитания молодежи комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ольга Крючкова добавила, что с 14.00 до 20.00 пройдет Молодежная акция "900 дней и ночей".
"Все жители смогут увидеть полевую кухню, выставку военной техники, трансляцию блокадных хроник на фасаде. В масштабных декорациях осажденного города развернутся две значимые художественные выставки: "Культура в блокадном городе" и "Герои спорта в блокадном Ленинграде", — сказала Крючкова.
В 19:00 на фасаде здания капеллы будет показан документальный фильм "Ленинград в борьбе" 1942 года. Кинодокумент, запечатлевший оборону Ленинграда и жизнь в блокадном городе. Режиссеры — Роман Кармен, Николай Комаревцев, Валерий Соловцов, Ефим Учитель.