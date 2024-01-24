Как говорится в пресс-релизе компании, в октябре-декабре 2023 года убыток до уплаты налогов составил 117 млн фунтов стерлингов ($148,8 млн) по сравнению с убытком в размере 122 млн фунтов за аналогичный период предыдущего фингода.

Скорректированный доналоговый убыток — ключевой показатель для авиакомпании, исключающий разовые факторы, — составил 126 млн фунтов против убытка в 133 млн фунтов годом ранее.

Выручка easyJet в минувшем финквартале увеличилась до 1,8 млрд фунтов с 1,47 млрд фунтов.

Доход в расчете на пассажирское кресло повысился до 70,39 фунта с 68,47 фунта годом ранее. Общее количество перевезенных пассажиров увеличилось до 19,8 млн с 17,5 млн. Загруженность рейсов понизилась на 1 процентный пункт, до 86%.

Акции easyJet дорожают на 4,8% на торгах в среду.