"Отсутствие видимости не позволило двум самолетам авиакомпании "Россия" совершить посадку в аэропорту "Южно-Сахалинск". Рейс из Москвы FV-6273 отправлен на запасной аэродром в Хабаровск и FV-6293 во Владивосток", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 23 и 24 января на юге Сахалина бушует мощный циклон "с ливневой метелью, порывами ветра до 20 м/с, видимость 220 м".

Аэродромная служба все дни циклона методом патрулирования чистит взлетно-посадочную полосу и перрон, отмечает пресс-служба.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в среду на прилет и вылет задержаны более 40 рейсов, все они перенесены на четверг.

Как сообщалось, в среду в Сахалинской области введен режим ЧС из-за мощного циклона. Улучшение погоды синоптики прогнозируют в субботу. На юге Сахалина закрыты дороги, в Южно-Сахалинске в среду из-за сильной метели и нулевой видимости на дорогах не работает общественный транспорт. Отменены поезда дальнего следования и пригородные, а также автобусные рейсы из областного центра в районы Сахалина.

Паромная переправа Холмск — Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, закрылась вечером в понедельник из-за шторма в Татарском проливе, паромы пережидают непогоду в порту Ванино Хабаровского края.