На внутренних направлениях пассажиропоток составил 1,8 млн человек (рост на 11,7%) , на международных — 189,2 тыс. человек (рост на 47,3%).

В 2023 году новым направлением на внутренних воздушных линиях стал Ярославль, были возобновлены полеты в Нижний Новгород, Когалым, Нижневартовск и Ноябрьск. Существенный прирост числа пассажиров на внутрироссийских линиях продемонстрировали рейсы в Махачкалу, Мурманск, Владикавказ, Минеральные Воды и Калининград.

На зарубежных направлениях впервые были выполнены рейсы в Минск, восстановлено авиасообщение с Баку. Значительное увеличение пассажиропотока зафиксировано на рейсах в Ереван, Шарм-эль-Шейх и на Пхукет, отмечает пресс-служба.

Всего в 2023 году аэропорт обеспечивал перелеты в 26 городов России и по 12 зарубежным маршрутам. В качестве транзитного хаба аэропорт выбрали более 8 тыс. пассажиров.

Как сообщалось, международный аэропорт "Пермь" в 2022 году обслужил 1,7 млн пассажиров, что на 9,6% меньше, чем в 2021 году.