«Цены выросли из-за инфляции, роста стоимости топлива, а также затрат авиакомпаний на обслуживание бортов даже на внутренних рейсах, так как мы летаем на самолетах зарубежного производства. Инфляционные процессы автоматически приводят к повышению цен на 7-8% в среднем по году. Надо учитывать и то, что цены растут из-за динамического ценообразования, вместе со спросом на перелеты по России. Сейчас 80% рейсов у российских перевозчиков внутренние и только 20% зарубежные. В 2019 году это соотношение составляло 60 на 40», — рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

По его словам, еще одна причина подорожания внутренних перелетов в том, что во время пандемии из-за минимального спроса авиакомпании резко снижали цены, а сейчас возвращают их на уровень 2019 года.

«В этом году ожидается рост цен как минимум в пределах инфляции. Не стоит, однако, забывать, что динамическое ценообразование – это высокая стоимость последних мест на рейсах. При предварительном бронировании – а продажи открываются за 11 месяцев до даты вылета – цены всегда минимальны, и этим надо пользоваться», — пояснил эксперт.

Как отметил Горин, в секторе международных перевозок ситуация иная. Стоимость билета напрямую зависит от курса валют, который сейчас стабилизировался.

«Мы видим на международных направлениях достаточность объемов перевозки на фоне умеренного, но стабильного спроса. Есть глубина продаж, есть рост, он может продолжиться и усилиться в зависимости от ценообразования – стоимости перелета и гостиниц на момент отдыха. Сейчас рубль стабилизировался на фоне обязательной продажи валютной выручки и высокой ставки ЦБ, но прогнозировать его курс уже во втором квартале этого года сложно. Поэтому, с учетом продолжающихся акций раннего бронирования на выездных направлениях, имеет смысл задуматься о покупке тура за рубеж, чтобы зафиксировать цены», — сказал вице-президент РСТ.

Он добавил, что в 2023 году на четверть выросло количество направлений, куда выполняются прямые рейсы из России – до 41. Среди наиболее популярных у туристов – Турция, ОАЭ, Таиланд, Куба, Мальдивы, Шри-Ланка. Среди недавно открытых – Маврикий, Гонконг, Мьянма, Вьетнам, Санья (Китай, остров Хайнань).