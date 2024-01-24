"На выставке представлены материалы, хранящие воспоминания жителей города на Неве, который находился в фашистской блокаде почти 900 дней. Полностью советские войска отбросили врага от города в январе 1944 года — в 2024 году этому памятному событию исполняется 80 лет", — отмечается в сообщении.

В экспозицию вошли фотографии, письма и документы из блокадного Ленинграда, почтовые карточки из серии "Ленинград в дни Великой Отечественной войны", хранящиеся в архиве кинохроника, воспоминания тех, кто переживших блокаду.

Первая часть экспозиции посвящена истории семьи Тани Савичевой, которая с начала блокады Ленинграда вела дневник.

"Все мы знаем блокадный дневник Тани Савичевой. Тем более она родилась на территории Псковской земли, в Гдовском районе. В архиве есть несколько дел, посвященных ее семье, в том числе заявление папы, где он описывает свою семью и тех, из кого она состоит", — цитирует пресс-служба директора Государственного архива Псковской области Наталью Исакову.

Выставка будет работать до 15 апреля. Вход свободный.

Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 гг. открыт в октябре 2022 года. Он располагается на цокольном этаже дома N3 по улице Ленина в Пскове, где в годы Великой Отечественной войны размещался карательный орган "Эстонская полиция безопасности и СД" и следственная тюрьма.