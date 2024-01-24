Как сообщалось, аэропорт Владикавказа в 2022 году обслужил 797,059 тыс. человек. Таким образом, показатель вырос на 15%.

Отмечается, что в минувшем году пассажиропоток по международным направлениям вырос в 1,4 раза, до 68 тыс. 861 человека, по внутренним направлениям — на 10%, до 847 тыс. 691 человека.

За год в аэропорту обслужили 3026 самолетов, что на 9% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году аэропорт начал обслуживать рейсы по новым направлениям: Казань, Новосибирск, Уфа, Дубай.

Международный аэропорт "Владикавказ" — единственный аэропорт Республики Северная Осетия-Алания.