Техобслуживание будет проводиться в новом ангарном комплексе в тюменском аэропорту "Рощино".

"Будет порядка 8 сторонних самолетов в год", — уточнил Велешку "Интерфаксу".

Он также отметил, что одновременно в ангаре может располагаться два собственных самолета и два — сторонней авиакомпании. Потенциальными клиентами, по его словам, могут быть авиакомпании, эксплуатирующие лайнеры Superjet, например, "Россия", "Азимут", "Северсталь", "Газпром авиа".

Как сообщалось, авиакомпания "Ямал" в январе начала эксплуатацию ангарного комплекса для техобслуживания самолетов в аэропорту "Рощино". Общая площадь ангарных помещений составляет 18,8 тыс. кв. м, из них секция для технического обслуживания самолетов — 6,7 тыс. кв. м и производственные помещения — почти 3 тыс. кв. м.

Техобслуживание в новом ангаре поочередно будут проходить все суда авиаперевозчика, в год планируется техобслуживание 12-15 самолетов.

АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" — основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно данным отчетности компании за 2022 год, перевозчик полностью принадлежит окружному департаменту имущественных отношений. Самолетный парк авиакомпании состоит из 15 самолетов Superjet 100-95LR, восьми А-320 и трех CRJ-200LR.